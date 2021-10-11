Muslera performansıyla eleştirilmeye devam ediyor! Milli takımdaki hatası maçı kaybettirdi!

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, bu sezon ortaya koyduğu performansla eskileri aratıyor. Sarı kırmızılı ekipte birçok maçı kazandıran ve kupalar alınmasında büyük rol oynayan Uruguaylı kaleci, bu sezonda ise tam tersi bir şekilde hatalarıyla puan kayıplarına neden oluyor. Galatasaray'ın lig ve Avrupa maçlarında yediği gollerle eleştirilen deneyimli eldiven, Milli takımda da puan kaybının mimarı olarak görüldü. Arjantin'e karşı oynanan karşılaşmada hatalı gol yiyen Muslera, diğer pozisyonlarda rakibe geçit vermese de mağlubiyete engel olamadı.

TEREDDÜTTE KALDI

Karşılaşmanın 38. dakikasında Lionel Messi, topu ceza sahasına doğru havalandırdı. Topa hareketlenen Nicolas Gonzalez önünden geçen meşin yuvarlağa hamle yapsa da dokunamadı. Tereddütte kalan Muslera refleks gösteremeyince top ağlara doğru yuvarlandı ve Arjantin bu golle maçta 1-0 öne geçti.

MESSİ GOLÜN BASİTLİĞİNE KARŞI GÜLDÜ

Lionel Messi'nin golünde hatasıyla gündeme gelen Fernando Muslera, özellikle Güney Amerika basınında geniş yankı buldu. Givemesport adlı site Messi'nin golü için "Messi büyülü bir futbolcu ama bu gol onun büyüsünden değil Muslera'nın hatasından kaynaklandı." ifadelerine yer verildi. Haberin detayında da gol sevinci esnasında Messi'nin bu gol karşısında güldüğü dikkatlerden kaçmadı.

"ŞANS ESERİ ATILAN BİR GOL"

AP ise Messi'nin golünü şans olarak değerlendirdi. Haberde "Maçın 38. dakikasında şans eseri atılan bir golle Arjantin 1-0 öne geçti. Messi'nin pasına hareketlenen Nicolas Gonzalez topa dokunamadı ama Muslera beklenmedik bir şekilde topa dokunarak topun ağlara gitmesine engel olamadı." ifadeleri kullanıldı.

"FORMDA OLAN OYUNCULARIN SEVİYESİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞTÜ"

Uruguay'da yayın yapan El Observador gazetesi ise Uruguay''ın Arjantin'e 3-0 mağlup olduğu maçın ardından haberinde "Uruguay, Fernando Muslera, Nahitan Nandez ve Matias Vecino gibi formda olan oyuncularının seviyesinin önemli ölçüde düştüğü bir maçta Arjantin'e 3-0 mağlup oldu." eleştirilerinde bulundu.