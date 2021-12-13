Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenildi. Luyindama maçta talihsiz bir an yaşadı. Bu kapsamda Muslera sakatlık mı yaşadı? | Fernando Muslera son durumu nasıl? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

MUSLERA SAKATLIK MI YAŞADI?

Galatasaray'ın deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup olduğu maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gol öncesi yaşanan pozisyonunda Muslera sakatlandı. Topa müdahale etmek isteyen Luyindama ile çarpışan Uruguaylı kaleci maça devam edemedi.

FERNANDO MUSLERA SON DURUM NASIL?

Sivasspor’da Max Gradel’e doğru atılan uzun pası uzaklaşmak için kalesinden çıkan Muslera, takım arkadaşı Luyindama’nın araya girmesiyle acı içinde yerde kaldı. Topu alan Gradel sakince bir süre bekledikten sonra ceza sahası içine hareketlenen Fajr’ı gördü.

Gradel’den aldığı pası boş ağlara gönderen Fajr, Sivasspor’u 1-0 öne geçirdi. Muslera o dakikalarda sağ dizini tutarak yerde uzun süre acı içinde kıvrandı. Sivasspor gole sevinirken sarı kırmızılı takımın sağlık heyeti Uruguaylı kaleci için sahaya girdi.

İlk müdahalesi yapılan ve dizinden ciddi sıkıntısı olduğu anlaşılan Muslera mücadeleye devam edemedi ve 83. dakikada sedyeye alınarak direkt soyunma odasına götürüldü.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcılarından Selçuk İnan, maç sonrası sakatlık yaşayan Muslera'nın durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Selçuk İnan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Az önce görüşme şansımız oldu. Durumunu henüz net olarak bilmiyoruz. Yarınki kontrollerinden sonra net bir şekilde anlayacağız. Umarım önemli bir şeyi yoktur ama sakatlığı ciddi gözüküyor. Yarın öğreneceğiz. Çok üzgünüz"