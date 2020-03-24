İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Muslera’dan Terim’e destek mesajı

Muslera’dan Terim’e destek mesajı

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, korona virüse yakalanan teknik direktör Fatih Terim'e destek mesajı yayınladı.

Muslera’dan Terim’e destek mesajı

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, korona virüse yakalanan teknik direktör Fatih Terim'e destek mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılı file bekçisi Fernando Muslera, korona virüs testi pozitif çıkan Teknik Direktör Fatih Terim'e yayınladığı mesaj ile destek verdi. Urguaylı eldiven, sosyal medya hesabından "Birçok savaş kazandın. Bu herkese neden hep kazandığını göstermek için bir neden daha. Güçlü ol hocam hepimiz seni seviyoruz" ifadelerine yer verirken, Terim ile sevinç yaşadığı fotoğrafını paylaştı.

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT