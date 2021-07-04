Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay, Copa America'dan elendi
Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, takımıyla birlikte Copa America çeyrek finalinde maça çıktı. Kolombiya'ya karşı oynanan maçta Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay takımı sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Dün akşam Estadio Nacional Brasilia stadında Kolombiya ile Uruguay karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 biten maçta uzatmalar oynanmadan direkt olarak penaltılara geçildi.
Galatasaraylı Fernando Muslera'nın forma giydiği Uruguay penaltılarda 4-2 yenilerek yarı finale çıkma şansını kaybetti.
Uruguay takımında Jose Gimenez ve Matias Vina penaltı atışlarından yararlanamadı. İki penaltı kurtarmayı başaran Kolombiyalı file bekçisi David Ospina maçın adamı oldu.