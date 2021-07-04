Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay, Copa America'dan elendi

85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü: Alev alev yandı! Onlarca yaralı var...

Yolda gördüğü bir kasa biber canına mal oldu! Metrelerce sürüklendikten sonra feci şekilde can verdi...

Bu nasıl canilik! İnsanın söylemeye bile dili varmıyor! Sevda Çelemoğlu boğazı kesilerek katledildi