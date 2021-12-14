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  4. Muslera'nın sakatlık durumu belli oldu! Tecrübeli eldiven takımını yalnız bırakacak!

Muslera'nın sakatlık durumu belli oldu! Tecrübeli eldiven takımını yalnız bırakacak!

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor deplasmanına çıkan Galatasaray'da sakatlık yaşayan Fernando Muslera'nın sağlığı merak ediliyordu. Deneyimli eldivenin son durumu belli oldu. Muslera bir süre takımını yalnız bırakacak.

Muslera'nın sakatlık durumu belli oldu! Tecrübeli eldiven takımını yalnız bırakacak!

Süper Lig'de zorlu Sivasspor deplasmanına çıkan Galatasaray, 80. dakikada kalesinde gördüğü golle rakibine mağlup oldu. Lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde olan ve bordo-mavili ekibin kaybettiği haftada kazanarak rakibine yaklaşmak isteyen cimbom, böylelikle ayağına gelen fırsatı tepmiş oldu. Mağlubiyet nedeniyle üzgün olan sarı-kırmızılı camiada üzücü bir diğer haber ise Fernando Muslera'dan geldi.

SEDYE İLE ÇIKARILMIŞTI

Karşılaşmanın 79. dakikasında Luyindama'nın kaptırdığı top sonrasında Sivasspor hücuma çıkarak gol aradı. Bu esnada Fernando Muslera topu uzaklaştırmak isterken Luyindama ile çarpıştı ve yerde kaldı. Kongolu oyuncu ayağa kalkarken Fernando Muslera kalkamadı ve acı içinde sedye bekledi. Bu sırada Sivasspor golü bulurken Muslera da pozisyonun ardından oyundan çıkarıldı.

Muslera'nın sakatlık durumu belli oldu! Tecrübeli eldiven takımını yalnız bırakacak!

YARI SEZONU KAPATTI

Fernando Muslera'nın yapılan tetkikler sonucunda durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekibin sağlık ekibinin asıl durumu çekilecek MR sonrasında belirleyeceği ancak Muslera'nın diz iç yan bağlarında ödem olduğunu tespit ettikleri öğrenildi. Buna göre Uruguaylı kalecinin en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı ve bu sezonu kapatacağı ifade edildi.

Muslera'nın sakatlık durumu belli oldu! Tecrübeli eldiven takımını yalnız bırakacak!

SİVASSPOR TEPKİ ÇEKTİ

Maçın ardından galibiyet golündeki sevincin fotoğrafını paylaşan Sivasspor, Muslera'nın sakatlık yaşadığı andaki yerde kalışını da kadraja alan bir görüntü seçince tepki çekti. Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay da yaptığı açıklamada bununla ilgili özrünü dileyerek, paylaşımı görüğü anda kaldırılmasını istediğini ifade etti.

Muslera'nın sakatlık durumu belli oldu! Tecrübeli eldiven takımını yalnız bırakacak!

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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