Muşlu çocuklar sporla kötü alışkanlıklardan uzaklaşıyor

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezi müdürlüğü, çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak amacıyla sporla buluşturuyor.

Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından sporun tabana yayılması ve altyapının oluşturulması amacıyla yürütülen faaliyetler devam ediyor. Gençlik merkezine gelen öğrenciler, burada tekerlekli kayaklı koşu antrenmanlarına katılarak geleceğe hazırlanıyor. Tekerlekli kayaklarla gençlik merkezinin bahçesindeki beton zeminde sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenman yapan öğrenciler, gelecekte milli kayakçı olmak istiyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayaklı Koşu Spor Antrenörü Süleyman Yıldırım, kayaklı koşu sporuna yoğun ilgi olduğu için günde 2 antrenman yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Amaçlarının çocukları kötü alışkanlıklardan korumak ve sporla buluşturmak olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Şu anda kayaklı koşunun alt yapısını yetiştiriyoruz. Çocuklarımız yoğun ilgi gösteriyor. Katılan tüm çocuklarımızın hedefi iyi bir sporcu olmasıdır. Buradan milli takıma sporcu yetiştirmeye çalışıyoruz. Tekerlekli kayaklarla beton zeminde günde 25 kilometreye yakın antrenman yapan 30 öğrencimiz, alt yapıda kayaklı koşuya hazırlanıyor. Çocuklarımızla hedefimiz Türk bayrağını en iyi şekilde dalgalandırmayı istiyoruz. Çocuklarımızın derslerden geri kalmaması için haftada 6 gün antrenman yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA