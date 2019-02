Muşlu eczacılardan kan bağışı

Muş Eczacılar Odası İl Temsilciliği üyeleri kan bağışında bulundu.

Muş Eczacılar Odası İl Temsilciliği ile Muş Kızılay Şubesi "Elele" şiarıyla kan bağışında bulundu. Konu ile ilgili açıklama yapan Muş Eczacılar Odası İl Temsilcisi Ecz. Ayetullah Bapli, "Kan bağışı, kan merkezleri tarafından çeşitli kan ürünleri elde etmek için, gönüllü ve kan bağışına uygun donörlerden kan alınmasıdır. Kan bağışı, hem toplumsal hem kişisel açıdan çok önemlidir. Her yıl binlerce insan, bir kaza ya da hastalık sonucunda kan bulamadığı için hayatını kaybetmektedir. Bundan dolayı kan ihtiyacını karşılamak ve ölümlerin önüne geçmek için Türkiye'de kan bağışı ile ilgilenen Sağlık Bakanlığı, Kızılay, SGK ve üniversite hastanelerine bağlı birçok kan merkezi ve kan istasyonu vardır" dedi.

Kanın insan vücudu ve hayatı için kritik öneminin olduğunu ifade eden Bapli, "Normal bir yetişkinde 5-6 litre kan bulunur. Kan sayesinde akciğer ve dokularımız arasında oksijen ve karbondioksit taşınması gerçekleşir. Ayrıca besinler ile hormonları gerekli dokulara iletir ve vücudumuzdaki toksik maddelerin atılmasına yardım eder. Vücudun asit-baz dengesini ve ısı dengesini sağlar. Kandaki akyuvarlar da vücudu mikroplardan, kanser hücrelerinden ve yabancı maddelerden korur. Bilim insanları, uzun yıllardır vücudumuz için olmazsa olmaz olan bu sıvı yerine kullanılabilecek yapay bir madde elde etmek için çalışsalar da, henüz olumlu bir sonuç elde edememişlerdir. Bu hayati sıvı, üretilemeyen bir doku ve halen tek kaynağı sağlıklı bağışçılar olduğundan elde etmenin tek yolu şimdilik kan bağışından geçer. Bu yüzden kan bağışlamak, hayat kurtarmakla eş değerdir" diye konuştu.

Yapılacak kan bağışı sayesinde kan bekleyen binlerce insanın hayatını kurtarmanın yanı sıra, bağış yapan kişinin sağlığını da olumlu yönde etkileyeceğinin altını çizen Bağlı, "Kan bağışı, kemik iliğinin yağlanmasını önleyip, kan yapımı canlı tutulur. Verilen kanın yerine, anında vücuttan genç hücreler dolaşımına katıldığı için, bağışçı daha dinç ve canlı olur. Kandaki yüksek yağ oranı düşer. Kan bağışı kalp krizi ihtimalini yüzde 90 azaltır. Kan bağışlayan kişide baş ağrısı, stres, yüksek tansiyon, yorgunluk gibi rahatsızlıkların giderilmesinde çok büyük katkısı olur.

Kan vermek ufak çaplı bir check-up gibi de düşünülebilir. Çünkü her kan verdiğinizde kan sayımı ve kan yoluyla bulaşan hastalıklarla ilgili tarama yapılır. Bu sayede AIDS, Hepatit B, Hepatit C, sifiliz (frengi) taramasından da geçmiş olursunuz. Aynı zamanda kan grubunuzu da ücretsiz öğrenirsiniz. Kan bağışında bulunanlara verilen kan sigorta kartı sayesinde, siz ve soyadınızı taşıyan yakınlarınız acil kan ihtiyacı durumunda tüm Kızılay Kan Merkezleri'nde önceliklidir.

Kan vermenin belki de en büyük faydası psikolojiktir. Kan vererek hiç tanımadığınız birilerine yardım etmek onurlu bir davranıştır. Ayrıca bağışınız sayesinde birinin veya birilerinin hayatını kurtarma düşüncesi paha biçilemezdir. Trafik kazasında yaralanan bir kimsenin, kan uyuşmazlığı olan bir bebeğin, kan bulunmazsa ölecek bir hastanın sizin verdiğiniz kanla kurtulmasının, size verdiği manevi duygu ölçüsüzdür. Bağışınız çok insancıl ve onurlu bir davranıştır. Unutmamak gerekir ki; kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır" şeklinde konuştu.

Her yıl yüzlerce insan hastalık ya da kaza sonrası kan bulunamadığı için hayatını kaybettiğini ifade eden Bapli, "Oysa sürekli ve düzenli kan bağışı sayesinde bu can kayıpları yaşanmayabilir. Ülkemizde her yıl 2 milyon ünitenin üzerinde kan ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç çoğunlukla hastaların yakınlarından ve acil durumda sağlanabilmektedir. Normalde yılda üç kez kan bağışı yapılabilir. Erkekler 90 günde bir yani yılda dört defa, kadınlar ise 120 günde bir yani üç defa kan bağışlayabilir. Sağlıklı kişilerin yılda en az 2 kez kan bağışı yapmasıyla ülke ihtiyacı karşılanabilmektedir. Ancak düzenli olarak kan bağışlayan kişi sayısı çok azdır. Türkiye'deki yıllık gönüllü kan bağışı oranı ise çok düşük olup nüfusun yüzde biri civarındadır. Kan bağışında oranın bu kadar düşük olmasının ana sebepleri toplumun duyarsızlığı ve konuyla ilgili önyargılardır. Bundan dolayı bilinçli bireyler olarak kan bağışında bulunmak bizim için bir görev olmalıdır. Muş Eczacılar Odası Temsilciliği üyeleri eczacılar olarak sosyal sorumluluk projelerimiz çerçevesinde Kızılay personeli ile ortak düzenleyeceğimiz kan bağışı etkinliğinde aktif rol oynayarak, kan bağışını ilimizde teşvik etmek ve gönüllü kan bağışının önemi konusunda kamu bilincinin artırmak istiyoruz. Bu tür faaliyetlerle mesleğimizin halk sağlığı yönünün yanı sıra sosyal konularda da hassas, aktif ve öncü rol alabileceğini göstermek istiyoruz. Bunu için tüm halkımızı stardını 2 Şubat 2019 cumartesi günü vererek, düzenleyeceğimiz Beyaz Saray'daki kan bağışı etkinliğine destek olmaya davet ediyoruz" şeklinde sözlerini tamamladı.

