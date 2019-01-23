Muşlu kadınlardan kan bağışı kampanyasına destek

MUŞ (İHA) – Muşlu ev kadınları, Kızılay Kadın Kolları Başkanlığı tarafından başlatılan "Hayat Kurtarma Senin Kanında Var" sloganıyla kan bağışında bulundular.

Muş'ta gönüllü çalışan Kızılay Muş Şubesi Kadın Kollara Başkanlığı tarafından ev kadınlarına yönelik gerçekleştirilen kan ve kök hücre bağışı kampanyası büyük ilgi gördü. Kızılayda gönüllü çalışan kadınlar tarafından Kızılay Kan Merkezi binasında organize edilen ve İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal'ın eşi Nalan Baykal ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın eşi İmran Arıbaş'ın da destek verdiği kan bağışı kampanyasına ev kadınları da büyük destek verdi.

Kan bağışıyla ilgili açıklamalarda bulunan Muş Kızılay Kadın Kolları Başkanı Dilek Ağa, "Bugün ev kadınlarına yönelik kan ve kök hücre bağışı kampanyasına başladık. İl Jandarma Komutanımızın eşi Nalan Baykal ve İl Emniyet Müdürümüz Ahmet Arıbaş'ın eşi İmran Arıbaş da kampanyaya destek verdiler. Kendilerine teşekkür ederim. Kök hücrenin dünyanın neresinde olursa olsun, ihtiyacı olan hastalara ulaşması bizim için en güzel nedendir. Bir miktar kanla hiç tanımadığımız bir insanla kan kardeşi olabiliyoruz, onun hayatını kurtarabiliyoruz. Özellikle ev hanımları olmak üzere herkesin buna katkı sağlamasını bekliyoruz. Şimdiye kadar okullar, kamu kurumları ve STK'lar kan bağışında bulundu. Bir tek ev kadınları kaldı. Bizde ev kadınlarına yönelik kampanya başlattık. Çünkü kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. "Hayat kurtarma senin kanında var" sloganı ile kampanyayı başlattık. Zaten biz Türk anneleri olarak merhamet duyguları yüksek olan insanlarız" dedi.

Kızılayda gönüllü olarak çalışan Dilek Şengül ise, "Hem ev hanımlarına örnek olsun diye hem de görevli olarak kampanyaya destek veriyorum. Buradaki amaç; bir can demek, bin can demektir. İnsanlara verdiğimiz kanla onları hayata döndürmektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA