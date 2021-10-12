Musluk Batarya İmalat ve Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Musluk Batarya İmalat ve Montajcısı görev tanımı nedir, Musluk Batarya İmalat ve Montajcısı ne iş yapar, Musluk Batarya İmalat ve Montajcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Musluk Batarya İmalat ve Montajcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Musluk Batarya İmalat ve Montajcısı Tanımı;

Musluk bataryalarını tamir eden onaran ve montajını yapan kişidir.

Musluk Batarya İmalat ve Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Musluk Batarya İmalat ve Montajcısı Maaşları

Musluk Batarya İmalat ve Montajcısı maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Musluk Batarya İmalat ve Montajcısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Musluk Batarya İmalat ve Montajcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Musluk Batarya İmalat ve Montajcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Musluk Batarya İmalat ve Montajcısı Ne İş Yapar?

Musluk Batarya İmalat ve Montajcısı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Musluk Batarya İmalat ve Montajcısı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Musluk Batarya İmalat ve Montajcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Musluk Batarya İmalat ve Montajcısı mesleğinin meslek kodu 7222.30 olarak belirlenmiştir



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