’Müslüm’ 2018’in en çok izlenen filmi oldu

Müslüm Gürses'in yaşam öyküsünü konu alan Müslüm filmi 2018 yılında 6 milyon 271 bin 688 kişi ile yılın en fazla izlenen filmi oldu.

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, 2018 yılında en çok izlenen filmlere yönelik yapılan istatistikleri inceledi. PRNet'in Box Office Türkiye verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2018 yılının en çok seyirci ağırlayan filmi Müslüm oldu. Müslüm filmi 6 milyon 271 bin 688 seyirci ağırlarken, toplamda 82 milyon 539 bin 413 TL hasılat elde ettiği görüldü.

Müslüm'den sonra en çok izlenen ikinci film ise 4 milyon 968 bin 462 ile Arif v 216 olurken, üçüncü sırada 4 milyon 34 bin 858 seyirci ile Ailecek Şaşkınız yer aldı. Seyirci oranıyla ilk 10'da yer alan diğer filmler ise; Yol Arkadaşım 2, Deliha 2 , Avengers: Sonsuzluk Savaşı, Aile Arasında , Hedefim Sensin , Rafadan Tayfa Dehliz Macerası ve Enes Batur Hayal mi Geçek mi ? olarak belirlendi.

PRNet ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılı sinema salonlarında hareketli bir sezon olarak görülürken, medyada da birçok haber yapıldı. Geçtiğimiz yıl içerisinde, sinema ile ilgili yazılı basında 68 bin 263 haber yansıması tespit edilirken; en çok izlenen ilk 10 filmin 9'unun yerli olması ise dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

Kaynak: İHA