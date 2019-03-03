Müslüm Gürses vefatının 6. yılında mezarı başında anıldı

Arabesk müziğin "Müslüm Baba'sı olarak bilinen ünlü sanatçı Müslüm Gürses, vefatının 6. yılında Zincirlikuyu'daki kabri başında anıldı. Anma törenine sanatçının eşi Muhterem Nur başta olmak üzere çok sayıda seveni katıldı.

Arabesk müziğin "Müslüm Baba'sı olarak bilinen ünlü sanatçı Müslüm Gürses, vefatının 6. yılında Zincirlikuyu'daki kabri başında anıldı. 6 yıl önce kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçıyı anma programına hayat arkadaşı Muhterem Nur, sanatçı Hakan Taşıyan ve çok sayıda hayranı katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende sanatçı için dua edildi.

Anma töreni öncesi soruları yanıtlayan Arabesk müzik sanatçısı Hakan Taşıyan, Müslüm Gürses'in hala kalplerde yattığını ifade ederek, "Ne hovardalığı oldu ne düzenbazlığı oldu bu dünyada. Bu adam geldi ve göçtü. Peki bu adam çiçek bahçesinde değil de kim olsun ki? O yüzden çiçeği boldur, biz onun nerede olduğunu biliyoruz. Layık olmaya çalışıyoruz bir kardeşi olarak. Hala gönlümüzde yatıyor zaten. Bütün radyolarda halen Müslüm Gürses çalıyor" dedi.

Aralarında Gürses'e benzerliği ile dikkat çeken hayranlarının da yer aldığı kalabalık, uzun süre ünlü sanatçının kabri başından ayrılmadı. Müslüm Gürses'e benzeyen hayranı Mehmet Çiçek, "Kendimle gurur duyuyorum. Allah'a şükürler olsun ki bana bu Müslüm Gürses benzeri suratı verdi" dedi.

Anma töreninde okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, Müslüm Gürses'i mezarı başında yalnız bırakmayanlara teşekkür etti. Zamanın hızla geçtiğini belirten Nur, "Bugün yine bizi yalnız bırakmadılar, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Altıncı yılımız bitti, yediye girdik. Zaman öyle bir geçiyor ki anlamıyoruz bile. Ziyarete gelenleri burada gördüğüm zaman eşimin yalnız olmadığına inanıyorum. Gözüm arkada kalmıyor ama ne olursa olsun şu toprağın altında yatıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA