Müslüman kıyafetleri satan mağazaya daldı! Trafikte korkunç anlar

Dumanlar çıkararak trafikte panik yaratan otomobil, bir mağazaya girdi. Avustralya'da yaşanan olayda sürücü dahil 11 kişi yaralandı.

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Greenacre kentinde dumanlar çıkan bir araç, trafikte seyir halindeyken önce bir otomobile çarptı, ardından da Müslümanlara yönelik kıyafetler satan `Hijab House´ adlı mağazaya daldı.

TERÖRLE BAĞLANTI BULUNAMADI

Kazada, mağazada alışveriş yapan 11 kişi ve sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde uyguladı.

Mağazaya giren araç böyle görüntülendi.

DHA’nın aktardığına göre görgü tanığı John Makhlouf, “Çok fazla duman gördüm ve korna sesi duydum. Bir araba yoldan çıktı ve diğer araba doğrudan mağazaya girdi. Köşede duran ya da ışıklardan geçen kimse olmaması bir şans” dedi.

Yerel medyaya bilgi veren polis yetkilileri, kazanın terörle ilgili olduğuna dair hiçbir belirti olmadığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.