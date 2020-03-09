Müslüman oldu, duygulanarak ağladı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 5 yıldır Mustafa Demir ile evli olan Filipinler uyruklu Marlyn Demir, Müslüman olarak "Amine" ismini aldı. Kelime-i Şehadet getiren Marlyn Demir, duygulanarak ağladı.

İstanbul'da tanıştığı Mustafa Demir ile 2015 yılında evlenip, Safranbolu'ya yerleşen Marlyn Demir, Müslüman oldu. Safranbolu İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida törenine eşi Mustafa Demir ile gelen Marlyn Demir, Müftü İsmail Temur'un yaptığı konuşma ile edilen duaların ardından Kelime- i Şehadet getirdi. Marlyn Demir, duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Katolik olan ve İslam dinine geçerek Müslüman olan Marlyn Demir, "Yaklaşık 4-5 yıldır yavaş yavaş Müslümanlığı öğrenmeye çalışıyorum. Kendi kararım. Şimdi daha rahatım çünkü ben Müslümanım. Eşimle beraber namaz kılıyoruz, başımı yeni yeni kapatıyorum. Ailem bunu biliyor. İlk öğrendiklerinde şok oldular. Neden, nasıl? diye sordular. "Mustafa mı zorluyor?" diye sordular. Ben kendi kararım dedim. Ailem de saygı gösterdi. Ailem benim için çok mutlu. Arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum, onlara da anlatıyorum ama biraz zaman gerekiyor" dedi.

Safranbolu'da bir otelde çalışan Mustafa Demir de eşinin Müslüman olmak istediğini belirterek, "Eşimle, 8-9 yıl önce İstanbul Gülhane Parkı'nda tanıştım. Bir arkadaşıyla İstanbul'a gelmiş gezmeye, ben o zaman orada çalışıyordum. Bana adres sordu, ben de size gösterebilirim dedim muhabbet, sohbet derken ilerledik. Kendisi daha sonra Filipinler'e döndü. Ben Türkiye'de kaldım, okulum vardı, askerliğim vardı sonra yine beraber olduk. Filipinler'de evlendik. Bir çocuğumuz var. Kendisi katolikti. Dinine her zaman saygı duydum. Hiçbir zaman baskı yapmadım. "Müslüman olmak istiyorum" dedi. Namazı kılmayı, abdest almayı öğrenmek istiyordu. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Safranbolu İlçe Müftüsü İsmail Temur, Marlyn Demir'i tebrik ederek ihtida belgesi verdi ve Kuran-ı Kerim hediye etti.

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Kaynak: DHA