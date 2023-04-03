Mussa Fofanah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mussa Fofanah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mussa Fofanah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mussa Fofanah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mussa Fofanah 28 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sierra Leone uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mussa Fofanah Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Area Management yapmaktadır. Mussa Fofanah, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Ingolstadt 04 II futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt 04 II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mussa Fofanah'nin FC Ingolstadt 04 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Mussa Fofanah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mussa Fofanah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Illertissen U17
1 Temmuz 2019 yılında SSV Ulm U19
1 Temmuz 2021 yılında 1860 München II
1 Temmuz 2022 yılında Ingolstadt II
Mussa Fofanah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mussa Fofanah şuan FC Ingolstadt 04 II takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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