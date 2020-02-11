Muş’ta 125 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 125 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İl özel idaresi ekipleri, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 125 köy yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA