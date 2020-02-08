Muş’ta 179 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 179 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan kar yağışı, fırtına ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Dün gece etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 179 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor. Kapalı yollarda çalışma yürüten il özel idaresi ekipleri, tipi ve fırtına nedeniyle çalışmalara ara verdi. Etkili olan fırtına ve tipinin dinmesini bekleyen ekipler, yol açma çalışmalarını kaldığı yerden sürdürecek.

Kaynak: İHA