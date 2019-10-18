Muş’ta 2019-2020 eğitim-öğretim yılı değerlendirme toplantısı

Muş Milli Eğitim Müdürü Emin Engin başkanlığında ilçe milli eğitim müdürleri ile 2019-2020 eğitim-öğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, makam odasında, ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımı ile 2019-2020 eğitim öğretim yılı devam eden projeler ve yapılan çalışmalar ile ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

Milli Eğitim Müdürü Emin Engin başkanlığında yapılan 2019-2020 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısına Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Hasköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel, Korkut İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Budak ve Varto İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne katıldı. Toplantıda 2019-2020 eğitim-öğretim yılının genel değerlendirmesi yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürleri ilçelerinde yapılan eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verdi. 2023 eğitim vizyonu kapsamında yapılan ve yapılacak olan çalışmalar. Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK), akademik başarının artırılmasına yönelik çalışmalar. Okula devam oranlarının artırılması, taşımalı eğitim araçları ve öğrencilere dağıtılan yemeklerin kontrol ve denetimleri. Özel okul servis araçlarının denetimleri. Yaygın eğitim faaliyetleri, iş sağlığı ve güvenliği, okullarda güvenli ortamın oluşturulması. TÜBİTAK ve AB projeleri başta olmak üzere yerel, ulusal ve uluslararası proje çalışmalarına ve yarışmalara katılım. Muş Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen çalıştaylar ve şenlikler. Ders dışı eğitim faaliyetleri. Özel eğitimle ilgili konular. Bağımlılıkla mücadele ve şiddetin önlenmesi eylem planları kapsamında yürütülen çalışmalar ve okullarda hijyen konuları başta olmak üzere, eğitim öğretimle ilgili bir çok konuda paylaşım ve değerlendirmelerde bulunuldu. İlçe, okul ve kurumlarının faaliyetlerinde dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin ilçe milli eğitim müdürlerine önemli hatırlatmalar yapıldı.

Müdür Engin; eğitim öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde ilçe milli eğitim müdürleri olarak üzerlerine büyük görev düştüğünü belirterek, ilçe başarısının yükseltilmesi için ekip ruhu ile hareket etmelerinin önemini vurguladı. Müdür Engin ayrıca, ilçe milli eğitim müdürlerinin yapılan faaliyetlerin koordinasyon ve yürütülmesinde gereken titizlik ve hassasiyeti göstereceklerine inandığını dile getirdi. Müdür Engin; toplantıda ayrıca, ilçe milli eğitim müdürlerinden ilçelerine dair ihtiyaç ve sorunlarını dinleyerek, giderilmesi yönünde alınacak tedbirler konusunda görüş alış verişinde bulunarak, yapılan çalışmalarla ilgili ilçe millî eğitim müdürlerine teşekkür ederek toplantıyı bitirdi.

Kaynak: İHA