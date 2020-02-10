Muş’ta 229 köy yolu ulaşıma açıldı

Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 316 köy yolundan 229'u ulaşıma açıldı.

Kentte kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İl genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 316 köy yolunda çalışma yürüten Muş İl Özel İdaresi ekipleri, 229 köy yolunu yeniden ulaşıma açtı. 7/24 esasına göre çalışan ekipler, kapalı 87 köy yolunu da ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA