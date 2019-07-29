Muş'ta, 25 bin Kalaşnikof mermisi ele geçirildi

MUŞ'un Varto ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda bir repoda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Muş Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında, 23-24 Temmuz 2019 tarihlerinde düzenlenen "Şehit J.Asb.Bçvş. Erdinç Aydın (2019/198)" adlı operasyonlarda, Yeşildal köyü Çağlek Mezrası kırsalında tespit edilen depoda terör örgütü PKK'ya ait 25 bin adet Kalaşnikof piyade tüfeği mermisi, 1 adet uçaksavar mühimmatı, 900 metre elektrik kablosu, 30 adet blok haline getirilmiş pil, 1 adet kompakt anten, 1 adet 30 watt inverter (Akım sağlayıcı cihaz), 2 adet örgütsel doküman, 2 adet demir testere kolu, 21 adet demir testere ucu, 8 takım terörist kıyafeti, 8 adet puşi, 1 adet sırt çantası, 1 adet uyku tulumu, 1 adet cüzdan ve 1 litre silah bakım yağı ele geçirildiği belirtildi.

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DHA