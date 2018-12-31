Muş’ta 265 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş'ta dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle 265 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekteri Şeyhmus Yentür, yoğun kar yağışının devam ettiğini ve ekiplerin yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Vatandaşların seyrüseferini sağlamak için ekiplerin sahada olduğunu ifade eden Yentür, "İl genelinde dün gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 265 köyümüze ulaşım sağlanamıyor. Muhtarlarımız ile iletişim halindeyiz. Olası durumlarda muhtarlarımız ile görüşerek, ekiplerimizi ihtiyaç olan bölgeye seferber ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA