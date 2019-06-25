Muş'ta 3.4 büyüklüğünde deprem

MUŞ'ta merkez üssü Varto ilçesi olan, Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ilçede kısa süreli korkuya neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muş'un Varto ilçesinde, saat 17.10'da, büyüklüğü 3.4 olan deprem meydana geldi. Yüzeyden 15.31 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, ilçede kısa süreli korkuya neden oldu. Çevre ilçelerden de hissedilen sarsıntı, herhangi bir kayba yol açmadı.

DHA