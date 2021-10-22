Muş'ta aşılama çalışmalarında ilginç anlar! Aşı olmayanları camiden tek tek anons ettiler

Koronavirüs salgınına karşı aşılamada Türkiye'nin gerisinde olan iller arasında yer alan Muş'ta aşılama çalışmalarının artırılması için harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü, seferberlik başlattı. Oluşturulan mobil aşı birimleri kentin birçok noktasına giderek, mahalle ve köyleri ziyaret ediyor, kapı kapı dolaşıyorlar. Bu kapsamda ekipler Soğucak köyüne kurdukları aşı standında vatandaşları aşılamak için ilginç bir harekette bulundular.

İSİMLERİ TEK TEK OKUNDU

Görevliler aşı olmayan veya aşıları eksik olan kişilerin isimlerinin olduğu bir listeyi cami hoparlöründen okudu. İsimlerinin hoparlörden okunduğunu duyan vatandaşlar standa gelerek sağlık ekiplerince aşılandı.

"AŞILARINI YAPTIRMAYA DAVET EDİYORUZ"

Muş Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi'nde görevli ebe Sabahat Moralılar Cansever, köylere giderek, vatandaşların isimleri camileri hoparlöründen anons edip aşı olmaya davet etiklerini söyledi.

Cansever, Muş'un aşılamada mavi kategoriye geçmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek," Buradan da bütün vatandaşlarımızı olmamışlarsa ilk dozlarını, zamanı gelmişse ikinci doz aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz" dedi.

"CAMİDEN İSMİM ANONS EDİLİNCE GELDİM VE İKİNCİ DOZ AŞIMI YAPTIRDIM"

İsmi cami hoparlöründen anons edilen Gökhan Güven, birinci doz aşısını olduğunu belirterek," Camiden ismim anons edilince geldim ve ikinci doz aşımı yaptırdım. Sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

İkinci doz aşı olmayı unuttuğunu dile getiren Yusuf Okşaş da, camiden isminin anons edildiğini ve standa geldiğini söyledi. Okşaş aşısının olduğunu ifade ederek sağlık çalışanlarına teşekkür etti.