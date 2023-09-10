Muş’ta ata tohumundan elde ettiği 50 ton sebzeyi yol kenarında satıyor

Muş'un Mercimekkale köyünde yaşayan Yücel Levent ve Halit Yolcu isimli çiftçiler, ata tohumundan elde ettiği sebzeleri yol kenarında satarak gelir elde ediyor.

İlkbahar mevsiminde ektikleri sebzelerin hasadını yapan çiftçiler, bu sebzeleri yol kenarında satarak gelir elde ediyor. Yıllardır çiftçilikle uğraşan Halit Yolcu ve Yücel Levent isimli çiftçiler, ata tohumunda elde ettiği sebzeleri yol kenarında kuruttuktan sonra, burada kurduğu tezgahlarda satışa sunuyorlar. Yaklaşık 50 ton organik sebzeyi tezgahlarda sattıklarını ifade eden Halit Yolcu isimli çiftçi, "Bizler ata tohumundan domates, biber, patlıcan ve kabak başta olmak üzere kışın tüketilen tüm sebzeleri üretiyoruz. Elde ettiğimiz ürünleri hem kurutuyoruz hem de yaş sebze olarak satıyoruz. Yoğun bir talep var. Özellikle Diyarbakır, Van ve Bitlis gibi çevre illerin yanı sıra büyükşehir ve yurt dışından çok fazla sipariş alıyoruz. Tarlada topladığımız ürünleri burada kurutuyoruz. Ekimi gerçekleştirdiğimiz 30 dönüm alanda yaklaşık 50 ton ürün bekliyoruz" dedi.

İlkbahar mevsimi itibariyle bu işle uğraştıklarını aktaran Yücel Levent isimli çiftçi de, "Tüm ürünleri ata tohumumuzdan elde ediyoruz. Domates, salatalık, biber ve patlıcan ekimini yaptık. Şimdi ise hasat zamanı geldi. Hasat ettiğimiz ürünlerin bazılarını yaş olarak bazılarını ise güneşte kurutarak yol kenarında kurduğumuz tezgâhımızda satıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)