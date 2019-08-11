Muş’ta bayramlaşma

Muş Valisi Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Kurban bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Muş Valisi Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Kurban bayram namazı sonrası Salih-Muhlise Çağlayan Cami'nde namaza katılan vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Gündüzöz ve beraberindekiler daha sonra Atatürk Çocuk Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma programında kurum, kuruluş ve daire amirlerinin yanı sıra Muşlu vatandaşlarla buluşarak herkesin bayramını tebrik etti.

Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz daha sonra eşi Uzm. Dr. Meşide Gündüzöz ile birlikte helikopter kazasında şehit olan 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın kız kardeşi Canan Ulun'a bayram ziyaretinde bulunarak aile efradı ile sohbet etti.

Kaynak: İHA