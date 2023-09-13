Muş’ta bir kişi armut toplarken ağaçtan düştü

Muş'ta bir vatandaş güz armutlarını toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı.

Muş merkeze yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Yörecik Köyü'nün Gülden Mahallesinde yaşayan 62 yaşında ki Servet İpek güz armutlarını toplamak için çıktığı ağaçta dengesini kaybetmesi sonucu düşerek yaralandı. İpek, ağaçta düştükten bir süre sonra kendine gelmesi ile 112 çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından İpek'i Muş Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Hastanede yapılan detaylı muayenede İpek'in sırtında kırıklar tespit edildi. Güz armutlarını toplamak için çıktığı ağaçtan düştüğünü söyleyen İpek, köy yollarının topraktan olmasından dolayı ambulansın kendisine geç ulaştığını ifade ederek, Ben merdivenle armut ağacına çıktım. 6 metre yükseklikten yere düştüm. Düştüğüm yerde kımıldayamadan kaldım. Yerde bir süre hareketsiz kaldıktan sonra aklıma ambulansı aramak geldi. Yolumuz çok kötü olduğu için ambulans çukurlara gire çıka ilerlediği için benim ağrım ikiye katlandı ve bayılacak gibi oluyordum. Bu yol hastayı taşımıyor. Sağ olsun bizim devletimiz olmasa oraya ambulans gelmezdi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)