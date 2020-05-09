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Muş’ta bir köy karantinaya alındı

Muş Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında bir köyün daha karantinaya alındığını bildirdi.

Muş’ta bir köy karantinaya alındı

Muş Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında bir köyün daha karantinaya alındığını bildirdi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs (Kovid-19) pozitif vaka çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine, merkeze bağlı Donatım köyünün İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün süreyle karantinaya alındığı kaydedildi.

Kaynak: İHA




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