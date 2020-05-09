Muş’ta bir köy karantinaya alındı

Muş Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında bir köyün daha karantinaya alındığını bildirdi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs (Kovid-19) pozitif vaka çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine, merkeze bağlı Donatım köyünün İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün süreyle karantinaya alındığı kaydedildi.

Kaynak: İHA