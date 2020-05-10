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Muş’ta bir köy karantinya alındı

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs pozitif vaka çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine merkeze bağlı Yukarı Sızma köyünün

Muş’ta bir köy karantinya alındı

Muş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs pozitif vaka çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine merkeze bağlı Yukarı Sızma köyünün

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün karantinaya alındığı belirtildi.

Kaynak: İHA




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