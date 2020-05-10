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Muş'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

MUŞ (AA) - Muş'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.Açıklamada, merkeze bağlı Yukarısızma köyünün, Kovid-19 pozitif vakası...

Muş'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

MUŞ (AA) - Muş'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, merkeze bağlı Yukarısızma köyünün, Kovid-19 pozitif vakası çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun belirlenmesi üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alındığı bildirildi.

Kaynak: AA




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