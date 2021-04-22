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  3. Muş'ta bir parkta yaşlı amcaların salıncak keyfi görenleri gülümsetti

Muş'ta bir parkta yaşlı amcaların salıncak keyfi görenleri gülümsetti

Muş'ta bir parkta iki yaşlı amcanın çocuklar gibi eğlendiği anlar görenleri keyiflendirdi.

Muş'ta bir parkta yaşlı amcaların salıncak keyfi görenleri gülümsetti

Merkeze bağlı Sunay Mahallesi'nde akşam saatlerinde sokağa çıkan amcalar, boş gördükleri parkta oturdu. Bir süre parkta oturan amcalar, koronavirüs nedeniyle çocukların boş bıraktığı salıncakları kaparak kahkaha atıp eğlenmeye başladı. Yaşlı amcaların eğlendiğini fark eden Deniz Koçmen'in o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alarak sosyal medya hesabından paylaşması yüzlerde tebessüm oluşturdu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Muş'ta bir parkta yaşlı amcaların salıncak keyfi görenleri gülümsetti

Muş'ta bir parkta yaşlı amcaların salıncak keyfi görenleri gülümsetti

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