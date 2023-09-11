Muş’ta eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı

Muş'ta 2023-2024 eğitim öğretim yılı, 118 bin 15 öğrenci ve 7 bin 193 öğretmenin görev yapacağı 690 okulda ilk ders zil çaldı.

Yeşilce İlk ve Ortaokulunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde 4 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alarak Türkiye 1.'leri arasında yer alan Zehra Şimşek, arkadaşları için yazdığı mektup okutuldu. İlk ders zilini öğrenciler ile beraber çalan Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere ve öğretmenlere başarılar diledi. Kıvanç, "İnşallah bu eğitim öğretim yılının daha önceki eğitim öğretim yılından daha verimli, daha etkin bir ortamda geçmesini temenni ediyorum. Öğretmenlerimizin çabalarıyla ilimizin en uç kesiminde bulunan okulumuzda bir Türkiye birincisi çıkardınız, bu durum takdire şayandır. Her başlangıç beraberinde yeni umutlar doğurduğu gibi bu yılda çocuklarımızın özgüvenini en iyi koruyacak ve onlara sürekli doğru yolu göstererek; milli, manevi, ahlakı ve evrensel değerleri benimseyen ve davranışlarından uygulayan, devletine ve milletine bağlı fertler yetiştirmek için çaba göstereceğiz. Çünkü mesleğimizde var olma sebebi öğrencilerimizdir. Okulumuzun LGS'de sesini tüm Türkiye'ye duyuran Zehra Şimşek'e teşekkür ederim, hepiniz birer Zehra Şimşek'siniz" dedi.

Arkadaşlarını çok özlediğini söyleyen 8'inci sınıf öğrencisi Zeynep Dicle Solak ise yaz tatili boyunca kitap okuduğunu ifade ederek, Bugün çok heyecanlıyım. Arkadaşlarımı çok özlemiştim. Yaz tatili güzel geçti. Piknik yaptım, kitap okudum. Çok ders çalıştım. Bugün okulumuz açıldı, çok heyecanlıyım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)