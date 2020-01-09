Muş'ta beklenen aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde eğitime bir gün ara verilecek.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi nedeniyle İl İdaresi Kanunu çerçevesinde, yarın Muş merkez ve merkeze bağlı köylerde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilecek.

Merkezdeki kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacak. İlçeler ve bağlı köylerde eğitim öğretim devam edecek.