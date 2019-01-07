İstanbul2 °C

  1. HABERLER

  2. EĞİTİM

  3. Muş’ta eğitime kar engeli

Muş’ta eğitime kar engeli

Muş Valiliği, olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime bir gün ara verdi.

Muş’ta eğitime kar engeli

Muş Valiliği, olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime bir gün ara verdi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Muş merkez ve bağlı köyler ile Muş'a bağlı tüm İlçe merkezleri ve ilçelere bağlı köylerde İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 7 Ocak Pazartesi günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine Muş Valiliğince karar verildiği kaydedildi.

Öte yandan Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 7 Ocak Pazartesi günü idari izinli sayılmalarına karar verildiği ifade edildi.

Muş’ta eğitime kar engeli

Muş’ta eğitime kar engeli

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.