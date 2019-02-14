Muş’ta “Emeğe Kadın Eli” projesi

Muş Valiliği tarafından desteklenen ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan "Emeğe Kadın Eli" projesinin sergi açılışı yapıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Merkezinde düzenlenen açılış törenine; Muş Vali Yardımcısı Mehmet Kocabey, Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy ve kamu kurum amirleri ile kadınlar katıldı. Yapılan duaların ardından kurdelesi kesilen sergide konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Kocabey, böylesine güzel bir sergide Muş Valiliğinin desteklediği SODES projesi kapsamında yapılan sergide kadınları ağırlamaktan çok memnun olduklarını kaydederek, "Uzun yıllardır bu bölgede görev yapıyoruz. Bu projelerin, bu sergilerin, böyle aktivitelerin, bölgede yaşayan kadınlarımızın sosyal hayatının değişmesi, gelişmesi, daha modern bir hale gelmesi adına çok ciddi faydalarının olduğunu gördük. Biz, valilik olarak her türlü projeyi bundan sonraki süreçte de destekleyip hayata geçirmeye uğraşacağız. Özellikle burada gördüğümüz güzel eserleri yaparken el emeği, göz nuru katarak, bunları bu hale getiren siz değerli kadınlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da, 2002 ile başlayan sürecin daha önce kadınlar için dezavantajlı kelimesinin kullanılması, daha önce ötekileşen toplumun yarı kısmı olduğuna vurgu yaparak, "Bir kısmı anne, bir kısmı eş, bir kısmı bacı. Ama bugün itibariyle de artık toplama özellikli, toplumun her kesiminin birbirleriyle hayırda yarışmak üzere geçmişin eksiklerini kaza etmek suretiyle bir çalışma içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Kadın annedir, kadın eştir, kadın kardeştir, kadın toplumun yüzde 51'idir, 50'si değildir. Bu anlamda eksiklerimizi, aksaklarımızı önümüzdeki dönemde daha fazlasıyla ifa edeceğimizi, eksiklerimizi gidereceğimizi ve toplumun asli unsuru olduğunu, bu anlamdaki el verdiğin zaman da ellerinde çok bereketli ve güzellikler gördüğümüz ayrı bir sevinçtir, mutluluktur" ifadelerini kullandı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy ise, müdürlük olarak sadece sosyal yardımı değil sosyal hizmeti de en güzel rehber edindiklerini söyledi. 2018 yılı içerisinde Muş Valiliğinin SODES Birimine sunmuş oldukları projenin kabul edildiğini ifade eden Aksoy, "Projemizin bir ayağı vardı; dezavantajlı kadınlarımıza yönelik meslek edinebilme kursları açmak ve bu kurslarda sosyal rehabilitasyon sağlayabilmekti. Yaklaşık 7 aydır sürdürmüş olduğumuz bu süreç içerisinde biz hem meslek edindirmeyi sağlayabildik hem de görüldüğü gibi çok güzel eserler ortaya çıktı. Ayrıca biz, kadınlarımızın hayatlarına en azından evdeki ortamlarına girebildik, kendilerini kendi ortamlarımıza getirebildik. 4 katlı bir binamızı tamamen kadınlarımızın bu tür faaliyetlerini yürütebileceği bir alana tahsis ettik" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından plaket takdimi yapılarak, kursa katılan 167 kadın tarafından hazırlanan nakış, takı, tasarım, filografi, halı-kilim çalışmaları incelendi.

Kaynak: İHA