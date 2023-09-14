Muş’ta göl ve göletlere 3 milyon 500 bin yavru sazan bırakıldı

Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "İç Suların Balıklandırılması" projesi çerçevesinde kentteki gölet ve barajlara 3 milyon 500 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Muş’ta göl ve göletlere 3 milyon 500 bin yavru sazan bırakıldı

Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "İç Suların Balıklandırılması" projesi çerçevesinde kentteki gölet ve barajlara 3 milyon 500 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Araştırma Enstitüsünden getirtilen 3 milyon 500 bin adet aynalı ve pullu sazan balığı yavrusu, baraj ve göletlere bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri ve Balıkçılık Genel Müdürlüğünün her yıl uyguladığı proje ile iç sularda balıklandırma yapmaya başladıklarını söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, il merkezinde Tabanlı Göleti, Varto'da Hamurpet Gölü, Bulanık'ta Haçlı Göleti ile Alparslan 1 ve Alparslan 2 barajlarına sazan yavrularını bıraktıklarını belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri ve Balıkçılık Genel Müdürlüğünün her yıl uyguladığı proje ile iç sularda balıklandırma projesi çerçevesinde ilimizde bulunan göl ve barajlarımızı balıklandırma projemiz kabul edildi. Bizde bu gün iç sularımıza 3 milyon 500 bin adet aynalı ve pullu sazan balığı yavrusu bıraktık" dedi.

Mevcut popülasyonun artırılması amacı ile projenin gerçekleştiğini ifade eden Müdür Gün, "Balıklandırma yapılan göletlerimiz ve barajlarımızda mevcut popülasyonun arttırılması ve özellikle de gelecek yıl ticari avlanmaya uygun olacak ve bunların değerinin arttırması için de bu balıklandırma çalışması yapılmaktadır. Planlarımızın içerisinde ticari avlanma seviyesine geldikleri zaman özellikle de Hamurpet ve Alparslan-1 Barajımızı kiralama yöntemiyle üreticilerimiz faydalandırılacaktır. Bu projemiz, göletlerimizde ve barajlarımızda üreticilerimizin, balıkçılarımızın faydalanması, ilimizin ekonomisine katkı sağlaması için geliştirildi. Özellikle üreticilerimizin özellikle avlanma sezonunda gerekli hassasiyeti göstermesi, bunun yanında da yasak dönemlerde bunların avlanmaması önem arz etmektedir. Çünkü şu anda popülasyonu arttırmak için bıraktığımız yavru sazanlar belli seviyeye geleceklerdir. Gelecek yıl anaç olabilecek ve popülasyona etki olacaktır. Balık zaten kendisi berekettir ve bu bereketin ilimize hayır getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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