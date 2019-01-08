Muş’ta kar tatili

Muş'un Hasköy ve Varto ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Varto ilçesinde akşamdan beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, yaklaşık 100 köy ve 50 mezranın yolu da ulaşıma kapandı. İlçenin köylerle bağlantısının kesildiğini söyleyen esnaf Veysel Mertyuz, "Akşamdan beri etkili olan kar yağışı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Şimdi de biz dükkânlarımızın önünü temizliyoruz. Artık yolların açılmasını bekleyeceğiz" dedi.

Esnaf Ferhat Akalin ise, kar yağışından dolayı müşterilerinin gelmediğini ve yoğun kar yağışıyla birlikte yolların kapanmasından dolayı şu an boş beklediklerini ve dükkânlarının önündeki karları temizlediklerini ifade etti.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Hasköy ve Varto ilçelerinde 8 Ocak Salı günü (bugün) için eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verildiği bildirildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bugün için idari izinli sayılmalarına karar verildi.

Kaynak: İHA