Muş'ta Kovid-19 tedavisi tamamlanan 11 kişi alkışlarla taburcu edildi

MUŞ (AA) - Muş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonucu sağlığına kavuşan 11 kişi hastaneden alkışlarla uğurlandı.

Muş Devlet Hastanesinde, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan 11 hastanın tedavisi tamamlandı.

Sağlıklarına kavuşan hastalar, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Hastalardan 65 yaşındaki Mehmet Şerif Aykut, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi ve kendisine bir hafta önce Kovid-19 teşhisi konulduğunu söyledi.

Sağlık çalışanların sayesinde hastalığı yendiğini belirten Aykut, "Eşim hala hastanede yatıyor. Sağlık çalışanları bizimle çok ilgilendi. Hepsine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Celal Tureli de 25 gün önce İstanbul'dan geldiğini belirterek, "15 gündür hastanede yatıyorum. Çok şükür bugün taburcu oldum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Allah sağlıkçılarımızı ve doktorlarımızı başımızdan eksik etmesin." ifadelerini kullandı.



Kaynak: AA