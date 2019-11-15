Muşta, PKK'ya ait 3 sığınak imha edildi
MUŞ'un Varto ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 3 sığınak imha edildi.
MUŞ'un Varto ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 3 sığınak imha edildi.
Muş İl Jandarma Komutanlığı, Varto ilçesinde terör örgütüne yönelik çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya ait 3 ayrı sığınak tespit edildi. İçerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 9 adet ateşleyici düzenek ve yaşam malzemesi ele geçirilen sığınaklar imha edildi.
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Kaynak: DHA
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