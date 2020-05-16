Muş’ta serinlemek için suya giren bir kişi kayboldu

Muş'ta serinlemek için Karasu Nehri'ne giren bir kişi suda kayboldu.

Olay, Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Eşmepınar köyü yakınındaki Karasu Nehri'nde meydana geldi. Serinlemek için suya girdiği görülen Muhammed Oran, bir süre sonra gözden kayboldu. Oran'ın sudan çıkmadığını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, AFAD ve Bitlis'ten gönderilen polis dalgıçlar ise arama çalışması başlattı. 112 Sağlık ekipleri de bölgede hazırda bekletiliyor.

Kaynak: İHA