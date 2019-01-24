Muş’ta tarihi eser kaçakçılarına darbe

Muş İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığına yönelik olarak 22 Ocak günü saat 06.30 sıralarında, Malazgirt ilçe merkezi ve Mezra köyündeki iki adreste arama yapıldığı belirtildi. Arama faaliyeti neticesinde; 3 adet define arama dedektörü, 1 adet batarya, 16 adet pil, 4 takım 14 adet bakır define arama çubuğu ve çantası, 1 adet define aramada kullanılan bakır parça ve bakır elektrik kablosu, 1 adet deri kaplama, el yazması, altın işlemeli olduğu değerlendirilen Kur'an-ı Kerim, 1 adet 15 santimetre uzunluğunda vazo, 1 adet üzerinde değişik desen ve semboller bulunan oksitlenmiş bronz bardak, 1 adet oksitlenmiş iki tarafı delik metal obje, 14 adet değişik çap ve ebatlarda iki tarafı delik olan beyaz-kırmızı-turuncu renkli taş parçaları, 6 adet siyah renkli değişik çap ve ebatlarda yuvarlak taş parçaları, değişik çap ve ebatlarda beyaz kristal görünümlü taş parçaları, 1 adet Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz sikke, 7 adet Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz sikke, 1 adet gümüş olduğu değerlendirilen sikke, 2 adet oksitlenmiş bronz obje, 1 adet 16 santimetre uzunluğunda metal obje, 1 adet sigara kullanma aparatı, 2 adet bronz yüzük, 4 adet üzeri oksitlenmiş metal bilezik parçaları, 1 adet ok atmada kullanıldığı değerlendirilen zihgir adı verilen yüzük, 1 adet kolye ucu, 1 adet çiçek figürlü altın yüzük ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemelerden tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilenlerin incelenmek üzere Ahlat Müze Müdürlüğüne gönderileceği kaydedildi.

Kaynak: İHA