Müstacel ne demek, TDK'ya göre Müstacel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müstacel ne demek? Müstacel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müstacel kelimesi. Peki müstacel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müstacel nedir, müstacel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜSTACEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müstacel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müstacel kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müstacel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Acele

