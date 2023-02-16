Mustafa Acar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Acar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mustafa Acar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mustafa Acar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mustafa Acar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Acar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Acar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Acar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Acar 12 Ağu 1991 tarihinde Aydin şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Acar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mehmet Burak Otyakmaz yapmaktadır. Mustafa Acar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Şile Yıldızspor futbol takımında oynamaktadır. Şile Yıldızspor takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mustafa Acar'nin Şile Yıldızspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mustafa Acarboyu ve yaşı kaç

Mustafa Acar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Acar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Mustafa Acar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Acar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ocak 2013 yılında Tekirova Bld

30 Haziran 2013 yılında Nazilli Bld

26 Ağu 2013 yılında Tekirova Bld

30 Haziran 2014 yılında Nazilli Bld

22 Ocak 2015 yılında Çine Madranspor

30 Haziran 2015 yılında Nazilli Bld

19 Ağu 2015 yılında Çine Madranspor

21 Temmuz 2016 yılında Kırıkhanspor

1 Temmuz 2018 yılında Muğlaspor

27 Ağu 2020 yılında Şile Yıldızspor

1 Temmuz 2021 yılında Kızılcabölük

3 Şubat 2022 yılında Osmaniyespor FK

30 Temmuz 2022 yılında Şile Yıldızspor

Mustafa Acar kimdir

Mustafa Acar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Acar şuan Şile Yıldızspor takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yildizgücüspor, Nazilli Belediyespor

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Mustafa Acar nereli

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