Mustafa Akıncı'dan bardağı taşıracak açıklamalar! Türkiye olmasın

Her fırsatta Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalarla gündemi meşgul eden ve kamuoyunun çok sert tepkilerine maruz kalan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı skandal dolu sözlerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye'nin içerisinde olmadığı İngiltere ve Yunanistan ortak garantör ülkelerin askeri konuşlandırma yapması gerektiğini belirten Akıncı basına yansıyan bu sözleri sonrası çok sert tepki çekmeye başladı. Bu açıklamalar Rum Kesiminin iştahını kabarttı ve teklifi olumlu bulduklarını ifade ettiler.