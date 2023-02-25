Mustafa Amini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Amini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mustafa Amini kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mustafa Amini ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mustafa Amini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Amini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mustafa Amini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Amini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Amini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Amini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Amini 20 Nisan 1993 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Avustralya,Afganistan uyrukludur.Gerçek adı da Mohammad Mustafa Amini Castillo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Amini Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Benchmark Sports yapmaktadır. Mustafa Amini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Perth Glory futbol takımında oynamaktadır. Perth Glory takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mustafa Amini'nin Perth Glory ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mustafa Amini Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AminiMustafa

http://www.instagram.com/mustafaamini/

Mustafa Amini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Amini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Mustafa Amini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Amini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Central Coast

4 Temmuz 2011 yılında B. Dortmund II

5 Temmuz 2011 yılında Central Coast

30 Haziran 2012 yılında B. Dortmund II

1 Temmuz 2015 yılında Randers

1 Temmuz 2016 yılında Aarhus GF

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

4 Ağustos 2021 yılında Apol. Limassol

24 Eylül 2021 yılında PAEEK Kyrenia

21 Aralık 2021 yılında Apol. Limassol

24 Aralık 2021 yılında Sydney FC

1 Temmuz 2022 yılında Perth Glory

Mustafa Amini kimdir

Mustafa Amini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Amini şuan Perth Glory takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Blacktown City FC (1/2004-12/2008), Australian Institute of Sport (1/2009-2010)

Mustafa Amini Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avustralya takımında 17 numaralı formasıyla 28 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Avustralya U19 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Mustafa Amini nereli

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