Mustafa Arda Mutlu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Arda Mutlu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Arda Mutlu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Arda Mutlu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Arda Mutlu 17 Haziran 2003 tarihinde Ordu şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Arda Mutlu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mustafa Arda Mutlu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bursa Yıldırım Spor futbol takımında oynamaktadır. Bursa Yıldırım Spor takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mustafa Arda Mutlu'nin Bursa Yıldırım Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mustafa Arda Mutlu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mutluarda10/

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Mustafa Arda Mutlu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Arda Mutlu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Mustafa Arda Mutlu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Arda Mutlu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Kasım 2020 yılında Samsunspor U19

13 Ocak 2022 yılında Bursa Yıldırım

Mustafa Arda Mutlu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Arda Mutlu şuan Bursa Yıldırım Spor takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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