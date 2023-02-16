Mustafa Asan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Asan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Asan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Asan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Asan 11 Eylül 1988 tarihinde Diyarbakir şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mustafa Aşan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Asan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Şimşek Sport Management yapmaktadır. Mustafa Asan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karşıyaka futbol takımında oynamaktadır. Karşıyaka takımına 8 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Mustafa Asan'nin Karşıyaka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mustafa Asan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Asan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mustafa Asan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Asan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Mart 2005 yılında Beşiktaş U21

1 Şubat 2007 yılında Eskişehirspor

30 Haziran 2007 yılında Beşiktaş U21

19 Temmuz 2007 yılında İnegölspor

30 Haziran 2008 yılında Beşiktaş U21

16 Temmuz 2008 yılında Manisaspor

1 Eylül 2008 yılında İnegölspor

2 Ocak 2009 yılında Manisaspor

15 Ocak 2009 yılında Akhisar Belediye

30 Haziran 2010 yılında Manisaspor

2 Ağu 2010 yılında Akhisar Belediye

17 Ocak 2014 yılında Şanlıurfaspor

30 Haziran 2014 yılında Akhisar Belediye

15 Temmuz 2014 yılında Şanlıurfaspor

27 Ağu 2014 yılında Karşıyaka

30 Haziran 2015 yılında Şanlıurfaspor

8 Ocak 2016 yılında Karşıyaka

Mustafa Asan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Asan şuan Karşıyaka takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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