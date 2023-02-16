Mustafa Ayata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Ayata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Ayata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Ayata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Ayata 9 Ekim 2003 tarihinde Sanliurfa şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Ayata Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mustafa Ayata, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaköprü Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Karaköprü Belediye Spor takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mustafa Ayata'nin Karaköprü Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mustafa Ayata Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mustafa.ayata.5/

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Mustafa Ayata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Ayata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Mustafa Ayata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Ayata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

5 Ekim 2021 yılında Karaköprü Alt

4 Ağu 2022 yılında Karaköprü Bld

Mustafa Ayata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Ayata şuan Karaköprü Belediye Spor takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

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