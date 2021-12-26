Bu yıl sekizincisi düzenlenen "Necip Fazıl Ödülleri"nin sahipleri belirlendi. Basında yer alan haberler sonrası Mustafa Aydoğan merak konusu oldu. Peki Mustafa Aydoğan kimdir? Nereli ver kaç yaşında? | Necip Fazıl Ödül töreninde ödül alan Mustafa Aydoğan'ın eserleri nelerdir? İşte ayrıntılar...

MUSTAFA AYDOĞAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Aydoğan 1 Haziran 1964 tarihinde Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi.

1975 yılında Karamanlı İlkokulunu, 1982 yılında ise Kahramanmaraş İmam-Hatip Lisesini bitirdi. Üniversite eğitimini Ankara'da yaptı. Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünden 1989 yılında mezun oldu.

1990 yılında Maliye Bakanlığına Muhasebat Stajyer Kontrolörü olarak girdi. 1993 yılında Muhasebat Kontrolörü, 2000 yılında da Muhasebat Başkontrolörü oldu. Halen aynı bakanlıkta çalışmaya devam ediyor.

1981 yılında arkadaşlarıyla birlikte Esra Yazıları adlı bir edebiyat dergisi çıkardı. İlk şiir ve yazıları bu dergide yayımlandı.

Aynı yıllarda Kahramanmaraş'ta çıkan bazı yerel gazetelerin sanat sayfalarında yazdı. 1981 yılında Cahit Zarifoğlu ile mektuplaştı ve ona şiirlerini gönderdi. Gönderdiği ilk şiirlerden biri 1982 yılında Mavera dergisinde yayımlandı ve Zarifoğlu'ndan övgü dolu mektuplar aldı

1984 yılından itibaren Ankara'da yaşamaya başladı. Birçok edebiyat dergisinde şiirleri ve yazıları yayımlandı. Mavera, Yedi İklim, Dergâh, Hece gibi döneminin önemli edebiyat dergilerinde göründü.

1997 yılında Edebiyat Ortamı dergisinin kuruluşuna katıldı. Dergi, bir yıllık yayını sonunda yayınına ara verdi. 2008 yılının Mart ayında Edebiyat Ortamı dergisini yeniden çıkarmaya başladı ve yayın yönetmeni oldu.[6] 2010 yılında derginin eki olarak verilmek üzere Edebiyat Ortamı Şiir Yıllığı'nı çıkardı. Bu yıllığı beş yıl süreyle hazırladı. Edebiyat Ortamı Öykü Yıllığı'nın hazırlanmasına önderlik etti ve yıllığı 2011'den itibaren derginin eki olarak yayımlattı. 2015 yılının başlarında derginin yayın yönetmenliğinden ayrıldı.

2013 yılından itibaren başladığı konferanslarını dergiden ayrılmasıyla birlikte daha da yoğunlaştırdı ve bugüne değin yüzden fazla konferans verdi. Modern edebiyat, şiir poetikası, metafizik, tasavvuf şiiri, edebiyatın Türkiye tarihi içindeki önemi, edebi şahsiyetlerin Türkiye siyasetine ve geleneğine etkileri gibi konularda konuşmalar yaptı.

2006 yılında bir müddet Yeni Şafak gazetesinin kitap ekinde incelemeler yayımladı Yeni Söz ve Milat gazetelerinde kısa süreli köşe yazarlığı yaptı

İlk şiir kitabı Kendini Aynalarda Çoğaltan Şehir 1997 yılında yayımlandı.

MUSTAFA AYDOĞAN ESELERİ NELERDİR?

Şiir

Kendini Aynalarda Çoğaltan Şehir (1997)

Bir Dolu Bakır Yaz (1999)

Bahar Köpüğü (2004)

Az Önce (2012)

Bugün Konuştuklarımız (2012)

Güneşin Ayak İzini Takip Et (2014)

Deneme

Yazma Sevinci (2014)

Kitabın Kimliği (2015)

Düşünce

Yüzdeki Leke (2014)

Aşk Yolcuları (2015)

Biyografi

Yalnızlık Mahşeri Alaeddin Özdenören (2015)

İnancın Parıltısı Nuri Pakdil (2018)

Seçki

Kırk Şairden 40 Aşk Şiiri (2016)