Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde Ülkü Ocakları’nın okullarda dağıtmak istediği Nutuk kitabına izin verilmedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal, gerekçeyi şöyle açıkladı;

“Mavi Çatı Yayınlarına ait ‘Mustafa Kemal Atatürk Gençler İçin Nutuk” adlı kitap için izin isteğine, “Osmanlı Padişahı Vahdettin’e yönelik ‘soysuzlaşmış, alçak’ ve dönemin Osmanlı Hükümeti’ne yönelik ‘aciz, haysiyetsiz ve korkak’ ifadeleri kullanıldığı ve ‘Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün elinde sigara gösterilerek’ öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek öğelere yer verildiğinden söz konusu kitabın öğrencilere dağıtılması uygun görülmemiştir.''

Olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı. Peki Mustafa Bakkal kimdir, nereli, kaç yaşında? Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü neden görevden alındı?

MUSTAFA BAKKAL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Bakkal, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi'nde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Ardından Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimi aldı.

Bakkal şuanda da Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde Coğrafya Eğitimi bölümünde Tezli Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Aynı zamanda da Anadolu Üniversitesi'nde Değer Eğitimi alanında Tezsiz Yüksek Lisans eğitimi görmektedir.

Bakkal'ın nereli ve kaç yaşında olduğuna dair bilgi bulunamamıştır.

Mustafa Bakkal'ın iş tecrübeleri ise şöyledir;

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sekreter (GİH)

Şahinkaya İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Kutlugün İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Kutlugün İlköğretim Okulu Bilgisayar Formatör Öğretmeni

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü

ÇAMLIYAYLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MUSTAFA BAKKAL NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

21 Nisan 2021 tarihine kadar Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Mustafa Bakkal Nutuk dağıtımı engeli iddiasında görevinden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle;

''Mersin ili Çamlıyayla İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk" eserinin okullarda dağıtımıyla ilgili medyaya da yansıyan yazışmasına ilişkin olarak Bakanlığımız Maarif Müfettişleri tarafından inceleme/soruşturma başlatılmış olup süreç devam etmektedir.''