Mustafa Berk Ozkoroglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Berk Ozkoroglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Berk Ozkoroglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Berk Ozkoroglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Berk Ozkoroglu 16 Haziran 2003 tarihinde Samsun şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mustafa Berk Özköroğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Berk Ozkoroglu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mustafa Berk Ozkoroglu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaköprü Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Karaköprü Belediye Spor takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mustafa Berk Ozkoroglu'nin Karaköprü Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mustafa Berk Ozkoroglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/mstf_ozkrglu/

Mustafa Berk Ozkoroglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Berk Ozkoroglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Mustafa Berk Ozkoroglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Berk Ozkoroglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

5 Ekim 2021 yılında Kadıköyspor

5 Temmuz 2022 yılında Karaköprü Bld

Mustafa Berk Ozkoroglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Berk Ozkoroglu şuan Karaköprü Belediye Spor takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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