Mustafa Can Karagoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Can Karagoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Can Karagoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Can Karagoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Can Karagoz 13 Mayıs 2002 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Can Karagoz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MLA Management yapmaktadır. Mustafa Can Karagoz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Edirnespor futbol takımında oynamaktadır. Edirnespor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mustafa Can Karagoz'nin Edirnespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mustafa Can Karagoz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/karagozz10/

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Mustafa Can Karagoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Can Karagoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Mustafa Can Karagoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Can Karagoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ümraniye U19

1 Temmuz 2021 yılında Ümraniyespor

8 Eylül 2022 yılında Amasyaspor FK

20 Aralık 2022 yılında Ümraniyespor

12 Ocak 2023 yılında Edirnespor

30 Haziran 2023 yılında Ümraniyespor

Mustafa Can Karagoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Can Karagoz şuan Edirnespor takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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